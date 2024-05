Violenta rissa in centro: due arresti

Rissa in centro con accoltellamento: due arresti. La Polizia ha arrestato due cittadini rumeni che nella serata di venerdì - 3 maggio - hanno preso parte ad una violenta rissa ad Andria. Gli agenti della polizia arrivati sul posto dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini ha accertato la presenza di alcuni soggetti feriti con armi da taglio e oggetti contundenti. Uno di essi era stato ferito raggiunto da un fendente alla gola, riportando una ferita non particolarmente seria, mentre gli altri due sono stati colpiti con un oggetto contundente, riportando, rispettivamente, una grave ferita alla testa ed una, lieve, alla spalla.

La ricostruzione dei fatti





Uno dei due soggetti arrestati infatti avrebbe aggredito gli altri con una pala da lavoro, trovata poi ancora sporca di sangue e sequestrata dalla polizia; i connazionali, a loro volta, lo avrebbero quindi fronteggiato con dei coltelli.

Due di loro sono stati arrestati in flagranza di reato per rissa aggravata e tentato omicidio, mentre il terzo individuo è stato denunciato per rissa aggravata.