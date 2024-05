Cominciano ad essere rese note ufficialmente quelle che saranno le limitazioni al traffico aereo, ma anche a quello automobilistico alla circolazione pedonale, legate alla presenza a Brindisi dei leader mondiali in occasione della prima cena del G7, organizzata dalla Presidenza della Repubblica nel Castello Svevo, e del vertice che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 16 giugno.

Spazio aereo e frontiere

Nei giorni del vertice sarà disposta la chiusura dello spazio aereo solo su Borgo Egnazia e sul Castello Svevo mentre arriveranno e partiranno regolarmente tutti i voli da e per l’aeroporto “Papola-Casale”. Dal mare vigileranno unità navali della Marina (anche un sommergibile) con militari pronti ad intervenire. E sempre in funzione di prevenzione contro l'ingresso di persone a rischio, proseguiranno i controlli alla frontiera slovena attivati in seguito al conflitto israelopalestinese. Lo hanno stabilito nel corso di un colloquio telefonico il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ed il suo collega sloveno, Bostjan Poklukar in vista del vertice. Quella balcanica è una rotta usata in passato per il transito di persone inserite in circoli jihadisti e va quindi monitorata con attenzione. Dal 21 ottobre, giorno del ripristino dei controlli, oltre 1.300 persone sono state respinte e un centinaio arrestate. A preoccupare, ha spiegato Piantedosi, «sono i lupi solitari, che rappresentano il problema principale rispetto ad evidenze di propaggini di organizzazioni terroristiche».

Le proteste “No G7”

Ci sono poi le proteste “No G7” da gestire. Il 13 giugno alle 20 in piazza Vittoria si svolgerà “la cena sempre più povera destinata a tutto il mondo” in contemporanea con la cena del Quirinale. Il 15 giugno alle 15 a Fasano ci sarà la manifestazione nazionale contro il summit. Nei giorni precedenti all'appuntamento mobilitata la polizia di frontiera per il controllo degli arrivi dall'estero, per scongiurare l'ingresso in Italia di militanti anarchici provenienti in particolare da Grecia, Germania, Spagna, tradizionalmente protagonisti di disordini di piazza. Monitoraggio anche sugli ambienti filopalestinesi.

Le ordinanze del Comune per auto e pedoni

Nelle scorse ore, inoltre, sono state approvate dal dirigente dell’ufficio Trasporti e Mobilità del Comune, Fabio Lacinio, cinque ordinanze. La prima riguarda l’interdizione al traffico pedonale del sottopasso di via Appia, che entrerà in vigore alle 7 del 13 giugno ed andrà avanti fino a cessate esigenze. Sarà consentito, dunque, solo il traffico ferroviario. La seconda ordinanza riguarda l’interdizione al traffico del passaggio a livello di via Osanna, che resterà chiuso alle auto sempre a partire dalle 7 del 13 giugno e fino a cessate esigenze. Anche in questo caso, l’unico traffico consentito sarà quello ferroviario, che dunque non verrà interrotto. La terza ordinanza riguarda invece il divieto di sosta e di fermata sulle arterie principali interessate dagli itinerari (per questioni di sicurezza ne sono stati previsti diversi) che seguiranno le auto con a bordo i capi di Stato e le loro delegazioni. In particolare, non sarà possibile lasciare l’auto, a partire dalle 7 del 12 giugno e fino a cessate esigenze, dunque già il giorno prima della cena nel Castello Svevo, in via Carmine, dall’intersezione di via Giordano Bruno fino a via Cristoforo Colombo; in piazzale Lenio Flacco ed in via Pasquale Camassa. Interdetta al traffico ed alla sosta, con un diverso provvedimento, la viabilità che conduce alla chiesa di Santa Maria del Casale. Si tratta, precisamente, “del tratto di strada con accesso alla via Contrada Baroncino fra i due parcheggi Bms P8 e Saba P9 sino alla delimitazione costituita da una sbarra di accesso e da talune fioriere, di tutta l’area antistante la chiesa di Santa Maria del Casale, nonché, sul versante opposto, del tratto di strada che, partendo da via Maestri del Lavoro d’Italia/via Ruggero De Simone, costeggia la recinzione dell’aeroporto sino all’altezza di due grosse fioriere antistanti la predetta chiesa, nonchè della via senza nome cui si accede dall’area dell’impianto sportivo stadio Franco Fanuzzi, e, precisamente dalla intersezione via Santa Maria del Casale/via Benedetto Brin”. Tutto questo dalle 7 dell’11 giugno alle 13 del 16 giugno.

Sospesi i servizi di trasporto pubblico

Infine, a partire dalle 7 del 13 giugno e fino a cessate esigenze, è prevista la sospensione e la deviazione del servizio di trasporto pubblico “lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle delegazioni Vip, nonché lungo gli assi viari urbani inclusi nell’area di sicurezza urbana, con relativa pianificazione e redazione di un piano di viabilità alternativa”. Provvedimenti, quelli assunti dal Comune, richiesti dal questore Giampietro Lionetti e che hanno come obiettivo quello di “garantire il corretto esercizio del vertice de quo in condizioni di sicurezza, al fine di non arrecare danni a persone e/o cose” ma anche la “salvaguardia della pubblica incolumità oltre che a rendere fluido il traffico e sicura la circolazione”.

Gli ultimi lavori prima dell'evento

E intanto, proprio nelle scorse ore sono iniziati i lavori per l’ultimo stralcio degli interventi stradali previsto proprio in vista del G7 ed appaltati dalla Provincia, che insieme al commissario Fulvio Maria Soccodato si sta occupando, come soggetto attuatore, della gestione delle opere. Gli interventi per l’ultimo stralcio del piano commissariale, dal valore di un milione di euro, riguardano proprio Brindisi e tra questi c’è il rifacimento del manto stradale di via Provinciale San Vito, con la posa del bitume che dovrebbe avere preso il via la notte scorsa. La strada resterà chiusa per lavori fino al 6 giugno ma solo durante la notte, dalle 21 alle 7 del mattino.