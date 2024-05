Per Trani è una giornata storica: ieri è iniziata la demolizione dell’ex distilleria “Angelini”, un rudere di circa due ettari che presto diventerà una nuova villa comunale sul mare. Nel giro di poche ore sono andati giù i primi due edifici. Le pinze continueranno per settimane a colpire le mura di quello che è stato definito un “eco-mostro”, un fallimento che per oltre quarant’anni ha imbruttito il volto della costa a nord della città. La fabbrica chiuse i battenti nel 1993 e fallì una decina d’anni dopo. Da allora è un'autentica discarica a cielo aperto. Con sentenza del Tribunale di Trani già dal 1993 gravava sul fabbricato gravava l’obbligo di dismissione.

Parco e case al posto della discarica

Dove adesso c’è una discarica abbandonata sorgerà un grande parco urbano con edifici ad uso abitativo. «Stiamo disegnando una nuova città, lo facciamo per il futuro dei nostri figli e per quei tanti cittadini che da trent’anni chiedevano esattamente quello che oggi stiamo facendo» ha commentato il sindaco, Amedeo Bottaro. I lavori di riqualificazione rientrano nell’ambito del progetto “Pinqua Costa Nord” finanziato con fondi Pnrr per 19 milioni di euro e che interessano una superficie di 37mila metri quadrati. Si tratta di un programma che propone la valorizzazione del lungomare occidentale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato, nuove aree a parcheggio, alloggi co housing e social housing. Si demoliranno ben 60mila metri cubi di edifici abbandonati e dismessi, per ricavare 300 metri di linea di costa e 19mila metri quadrati disponibili. Sorgeranno tre palazzine, un totale di 42 alloggi.

Per garantire la sostenibilità ambientale tutti gli edifici saranno realizzati con strutture in acciaio e bullonate che potranno, in un futuro, essere anche smontate ed intanto saranno completamente autonome dal punto di vista energetico. L’impresa esecutrice dei lavori, la Cetola Spa, demolirà tutti i manufatti esistenti salvo la valutazione da parte della Soprintendenza circa il mantenimento di alcuni edifici di possibile interesse storico, compresa la torre ottagonale in quanto possibile testimonianza di archeologia industriale.

L'ex assessore

Ad assistere ai lavori, insieme ai giornalisti e alle istituzioni, anche chi per decenni si è battuto sulla chiusura e riqualificazione dell’ex fabbrica, come Pierluigi Colangelo, ex assessore all’ambiente e storico volto di Legambiente. «L’Angelini era una bomba alle spalle del castello, una piccola Taranto» ha dichiarato. «Nel ’93 non c’era questa sensibilità, non si comprendeva perché bloccavamo gli autoarticolati che portavano l’alcool per la distilleria. Il quartiere era disperato e noi rischiammo di essere arrestati per avere esposto uno striscione non autorizzato». Adesso l’ambientalista vede la parola fine ad una battaglia che «è durata tutta la mia vita» e che reputa «un successo per la città e per la sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA