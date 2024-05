Zara sceglie il Salento: sui social gli scatti con Villa Sticchi sullo sfondo. Ecco dove

C'è Villa Sticchi sui social di Zara Kids, il famoso marchio di abbigliamento che ha scelto Santa Cesarea Terme per il nuovo spot pubblicitario di vestiti con texture in pizzo e cardigan per bambini. E così, dopo aver realizzato uno shooting lo scorso aprile per promuovere la collezione uomo tra Monopoli, San Vito e Valle d'Itria, la catena spagnola che propone abbigliamento, scarpe e accessori alla moda a marchio proprio ha scelto il Salento per alcuni capi in pizzo, con le foto diffuse non soltanto sui canali social ma anche sui siti del marchio in Germania, Singapore, Lussemburgo, Portogallo e Lettonia.

Ma non solo la cupola rosso porpora e le volte degli archi, nelle foto, infatti, le pietre del Lido Caicco.