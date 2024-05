Giorgio Armani a Trani per il lancio della collezione mare

Il re sbarca in Puglia. Giorgio Armani ha scelto infatti la boutique Nugnes di Trani per la prima tappa del tour mondiale di Giorgio Armani Mare, quando sarà svelata l'omonima collezione estiva. Un viaggio esclusivo che porterà il brand italiano a toccare le mete più rinomate, da Porto Cervo a Sylt, da Malibu a Saint Tropez, Cannes e Forte dei Marmi, fino ad approdare in selezionate boutique del marchio in tutto il mondo.

L'appuntamento

Dal 29 maggio al 24 giugno, un pop-up esclusivo all'interno della boutique Nugnes trasformerà lo spazio in un'oasi di stile. Palme tropicali stilizzate nelle sfumature del turchese, dettagli in legno e oro creeranno un'atmosfera elegante e raffinata.

Il take over includerà le otto vetrine su Corso Vittorio Emanuele e l’androne con il pop up. Selezionati ospiti internazionali avranno inoltre la possibilità di vivere un’esperienza unica firmata Giorgio Armani, alla scoperta dei luoghi più rappresentativi del territorio.