Prende il mare il primo yacht di lusso costruito a Taranto

E' il giorno del varo per il primo yacht di lusso "made in Taranto". Questa mattina la FB616 toccherà per la prima volta l’acqua del Mar Jonio in direzione Livorno per la finitura e gli allestimenti. Così prende corpo a Taranto il progetto di costruzione del primo scafo di un mega yacht realizzato per conto di Azimut Benetti e interamente costruito da maestranze locali nei cantieri navali S.G.M. Srl. Il varo questa mattina nell’area dei Cantieri Navali S.G.M. Srl.

Il progetto

Il connubio fra tre diverse società SGM S.r.l., Sea Style Company S.p.a.

e Costruzioni Generali S.r.l., guidate rispettivamente da Maurizio Abbatematteo e Pasquale Di Napoli, ha dato vita, per Azimut Benetti, ad una prima imbarcazione che segnerà la storia del territorio, denominata FB616 e realizzata totalmente in acciaio ed alluminio da esperte maestranze locali. E si tratta solo dell’inizio: attualmente sono in costruzione all'interno del cantiere altre due mega yacht di 50 e 60 metri in consegna a cavallo tra il 2024 ed il 2025.

La barca

I numeri rendono al meglio il senso dell’operazione. L'imbarcazione di 220 tonnellate di peso è lunga 50 metri ed ha richiesto per la sua realizzazione un anno di lavoro, per un totale di 180.000 ore lavorate, con l'impiego 80 lavoratori esperti impiegati nelle migliori pratiche di saldatura e controlli non distruttivi,