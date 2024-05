È coinvolto anche il territorio della provincia di Taranto nella vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti. Le indagini, coordinate a livello centrale dal Servizio centrale operativo, sono state condotte dagli agenti delle Squadre mobili e delle Sezioni investigative dello stesso organo in 33 province italiane con il supporto specialistico delle agenzie regionali per la protezione ambientale e della polizia stradale. In alcune province, sono state attivate anche le strutture periferiche del Corpo nazionale della Capitaneria di Porto. Nella provincia di Taranto la Squadra Mobile di Taranto e lo Sco-sezione investigativa di Lecce, con la collaborazione del Nucleo Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, a seguito di un monitoraggio del fenomeno dello smaltimento illecito ha eseguito numerosi controlli ed effettuato alcuni importanti sequestri.

I dettagli

Nel territorio di Marina di Ginosa all'interno di un'azienda con un'area di circa 20.000 metri quadrati i poliziotti hanno rilevato la presenza di un capannone di circa 800 metri quadrati costruito in totale assenza dei permessi. All'interno vi erano depositati un centinaio di veicoli alcuni dei quali non più marcianti e più di 50 motori automobilistici stoccati senza le autorizzazioni previste. Inoltre, è stato rilevato uno scarico di acque reflue industriali (liquami e detriti inquinanti derivati dai veicoli) senza le autorizzazioni prescritte. L'intera area e tutti i veicoli presenti sono stati sequestrati preventivamente e d'urgenza. Sono in corso gli accertamenti sull'eventuale provenienza delittuosa delle auto e dei motori sequestrati. Sullo stesso versante jonico nel corso di un controllo in un'azienda agricola nel comune di Castellaneta sono state rilevate la presenza di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa, utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti agricoli, in misura e con modalità non conformi alla normativa di settore, e di diversi cumuli di rifiuti, alcuni dei quali classificati pericolosi, stoccati senza le autorizzazioni prescritte. Anche in questo caso è stato rilevato il mancato rispetto della normativa sullo sversamento di acque reflue. L'intera area interessata, di circa 3.000 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo e d'urgenza.

Infine nel territorio del comune di Ginosa Marina, lungo la strada statale 106, i poliziotti hanno accertato in un'area di circa 2.000 metri quadrati, già sequestrata preventivamente nel 2020 per reati di natura ambientale, la presenza non autorizzata di diverse migliaia di pneumatici usati, classificati quali rifiuti pericolosi; il mancato adempimento delle prescrizioni, da parte dei proprietari dell'area, è stato segnalato agli organi competenti per i relativi provvedimenti amministrativi. In un'area attigua all'area interessata, inoltre, lo scorso 15 aprile gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato in un locale attiguo, due serre con sei piante di cannabis indica, dell'altezza di 80 centimetri circa, nonché tutto il materiale necessario alla illuminazione, riscaldamento ed alla coltivazione 'indoor' delle piante, giunte già a buon punto di maturazione. È stato anche arrestato il proprietario della piantagione.

Nel versante opposto della provincia jonica, nel comune di San Giorgio Jonico, nel corso di un controllo ad un'azienda di autotrasporti la Polizia di Stato ha scoperto all'interno di una vasta area di più di 10. 000 metri quadrati l'interramento di rifiuti inerti di materiale edile, alcuni dei quali classificati come pericolosi, senza le prescritte autorizzazioni, con relativo sversamento di detriti inquinanti. Nel vicino comune di Faggiano inoltre è stata scoperta e sequestrata un'altra aerea di circa 36.000 metri quadrati dove erano stati abbandonati illecitamente diversi cumuli di rifiuti, alcuni dei quali classificati pericolosi, tra i quali 'Eternit', materiale plastico, pneumatici fuori uso, guaina bituminosa senza le prescritte autorizzazioni. A livello nazionale in tre giorni di attività operative, sono state controllate oltre 168 aree sospettate di essere adibite all'illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sequestrate. Più di 1763 le persone identificate, delle quali 103 sono state denunciate in stato di libertà perché ritenute presunte responsabili dei reati connessi all'illecita gestione dei rifiuti. Due le persone arrestate in flagranza di reato ed oltre 85 le violazioni amministrative rilevate per un importo superiore ai 200 mila euro. Le attività istruttorie e di verifica conseguenti all'accesso sui siti controllati proseguiranno nei prossimi giorni a cura delle singole Agenzie regionali per la protezione Ambientale, al fine di valutare la sussistenza di ulteriori illeciti amministrativi e penali. L'attività rientra nella azione di prevenzione e monitoraggio condotta dalla Polizia di Stato, in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente e illecito profitto anche per le organizzazioni criminali e per porre un freno all'espansione dei crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini.