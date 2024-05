Cane scappa e viene investito: muore sul colpo. Denunciata la conducente dell'auto

Un cane fugge da casa e viene investito da una vettura sulla statale, morendo sul colpo. L’auto, poi, viene colpita da una seconda vettura. E la conducente si allontana, ma viene denunciata. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì sulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza di Gemini, frazione di Ugento. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la conducente di una Ford Focus ha investito un meticcio che qualche ora prima si era allontanato da un’abitazione di Taurisano, raggiungendo la statale dopo aver camminato per tutta la sera nelle campagne. La vettura, distrutta, ha impattato contro il guard-rail e si è fermata al centro della carreggiata, per poi essere colpita da un’altra Ford Focus sopraggiunta nel frattempo.

Indagini

La conducente, poi, si è allontanata dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno avviato le indagini sull’accaduto e hanno rintracciato la conducente. La donna è stata quindi denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di rito per accertare l’eventuale guida in stato di alterazione da alcol o stupefacenti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti della seconda vettura, ma per il meticcio non c’è stato nulla da fare.