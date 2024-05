Aveva rubato a casa di una vicina. Per questo una donna è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Parabita (in provincia di Lecce). La donna, di nazionalità italiana, poco prima, era entrata nell’abitazione di una anziana donna, da quest’ultima conosciuta poiché vicina di casa. Dopo alcuni minuti, all’insaputa della vittima, aveva iniziato a frugare in cucina, trovando e portando via l'oro.

L'arresto

I Carabinieri, in servizio di pattuglia nel centro abitato di Parabita, allertati da una segnalazione al 112Nie, prontamente sono intervenuti. Perquisita la donna, aveva con sé oro per valore di circa 1.500 euro, nascosto in una busta.. La donna veniva quindi sottoposta a perquisizione personale e trovata ancora in possesso dei preziosi in oro del valore di circa 1500 Euro, nascosti all’interno di una busta.

La donna è stata arrestata: è ai domiciliari.