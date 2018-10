Zara si allarga, trattative per il palazzo ex Ariston che ospita il Bingo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - La sala bingo di via Trinchese potrebbe presto lasciare il posto alla catena Zara. Il colosso spagnolo del tessile sarebbe, infatti, in trattative per trasferire il suo showroom in uno spazio più grande di quello attuale che si trova a poche decine di metri, e punta al palazzo che un tempo ospitava il cinema Ariston e che dalla fine degli anni '90, con la chiusura della sala, passò a ospitare il Bingo.La sede leccese di Zara- a quanto pare la più redditizia in Puglia – potrebbe dunque traslocare a breve: la trattativa con il proprietario delle sale è ancora in corso. Ma c'è da dire che nel palazzo Ariston la multinazionale ha già un piede da tempo, visto che gli spazi d'angolo sono occupati dal negozio Oysho, appartenente al medesimo gruppo spagnolo: Inditex.Se dovesse andare a buon fine, il Comune - che è stato informato della trattativa - dovrebbe procedere al cambio di destinazione. Sarebbe allora lecito chiedersi che fine farebbe la sala bingo con i suoi dipendenti.