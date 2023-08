Lotto e 10eLotto, migliaia di euro vinti in Puglia. Ecco dove

Puglia fortunata al gioco del Lotto e 10eLotto: vinti oltre 143mila euro a Muro Leccese e altri 32mila a Bitonto. Puglia in festa grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 4 agosto, come riporta Agipronews, a Muro Leccese, in provincia di Lecce, centrata una vincita di 126.147,50 euro, a cui si aggiungono i 16.900 euro vinti a Conversano, in provincia di Bari, grazie a quattro ambi e un terno.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro in questo 2023.

10eLotto, doppietta in Puglia

Puglia a segno con il 10eLotto.

Nell’estrazione di venerdì 4 agosto, come riporta Agipronews, a Bitonto, in provincia di Bari, centrato un 8 Oro da 20mila euro, a cui si aggiunge un 6 Doppio Oro da 12mila euro realizzato a Tricase, in provincia di Lecce. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di che supera i 2,2 miliardi di euro in questo 2023.