Puglia regione fortunata: vincite per 110mila euro al Lotto. A Massafra vinti 50mila euro al 10eLotto

Puglia regione fortunata: vincite per 110mila euro al Lotto nell'estrazione del Lotto di sabato 18 novembre. A Massafra vinti 50mila euro con il 10eLotto.

Lotto: 110mila euro

A Mattinata in provincia di Foggia, come riporta Agipronews, vinti 62.800 euro grazie ai numeri 21-31-65-77 giocati su tutte le ruote. A Bari vinti 24.925 euro in seguito alla combinazione 3-17-27-40 giocata su tutte le ruote. Da segnalare poi una vincita da 22.500 euro a Cavallino (LE), grazie al terno 13-26-40 sulla ruota di Roma. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

10eLotto: a Massafra vinti 50mila euro

Festa a Massafra, in provincia di Taranto, grazie al concorso del 10eLotto di venerdì 17 novembre.

Nella località pugliese, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “7 Oro” in un'estrazione istantanea. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,9 milioni di euro, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.