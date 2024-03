Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 30 marzo 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, su Leggo.it le estrazioni di sabato 30 marzo 2024: tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da 85 milioni conquistato a Rovigo giovedì 16 novembre 2023, ammonta per l'estrazione di oggi a 82,9 milioni di euro. Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi. Centrati quattro punti '5' da 52.146 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 83,8 milioni di euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 39 10 12 60 42

CAGLIARI 56 50 1 90 86

FIRENZE 4 3 18 8 22

GENOVA 65 86 81 45 69

MILANO 90 49 38 37 5

NAPOLI 73 29 69 80 21

PALERMO 54 22 4 24 64

ROMA 68 4 85 8 82

TORINO 34 52 41 11 55

VENEZIA 7 77 21 74 45

NAZIONALE 79 52 5 74 25

Superenalotto di sabato 30 marzo 2024

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 30 marzo 2024: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Dopo il 6 da oltre 85 milioni centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, oggi sabato 30 marzo 2024 per il Superenalotto ci sono in palio oltre 81,9 milioni di euro per il 6. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2021, 2022, 2023 e 2024 del Superenalotto, oltre che del Lotto e del Sivincetutto del mercoledì.

Superenalotto, la combinazione vincente

Superenalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 30 marzo

66 45 25 8 54 28

Numero Jolly 89

Numero SuperStar 28

10eLotto, i numeri vincenti

10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 30 2024

3 4 7 10 12 22 29 34 39 49 50 52 54 56 65 68 73 77 86 90

NUMERI EXTRA: 1 8 11 18 21 24 37 38 41 45 60 69 80 81 85

NUMERO ORO: 39

NUMERO DOPPIO ORO: 39 10

Superenalotto, le quote

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.51 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 52.146,15

Punti 4: 732 totalizzano Euro: 290,21

Punti 3: 26.777 totalizzano Euro: 23,88

Punti 2: 410.317 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 9 totalizzano Euro: 29.021,00

Punti 3SS: 234 totalizzano Euro: 2.388,00

Punti 2SS: 2.853 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 14.617 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.651 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 119 totalizzano Euro: 5.950,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 17.981 totalizzano Euro: 53.943,00

Vincite WinBox 1: 2.538 totalizzano Euro: 63.450,00

Vincite WinBox 2: 245.572 totalizzano Euro: 498.276,00

Totale vincite Seconda Chance: 18.100 Totale vincite WinBox: 248.110

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 83.800.000,00