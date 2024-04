Galatina, Lisi si dimette da assessore: «Ora un nuovo inizio»

Ugo Lisi annuncia le sue dimissioni da assessore della giunta Vergine di Galatina. «Questo non è un addio, ma un nuovo inizio». «In questi anni al fianco del sindaco Fabio Vergine, degli assessori e dei consiglieri di maggioranza, ho arricchito il mio bagaglio umano ed emotivo di esperienze che considero un vero dono da parte della vita del quale sarò sempre infinitamente grato.Un percorso quello intrapreso al fianco di Fabio Vergine, uomo , professionista e politico illuminato e lungimirante, che mi ha permesso di ritrovare entusiamo e dedizione nella politica del fare e dell’essere al servizio costante della comunità. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto e dimostrato fiducia durante il mio mandato come assessore. Senza il vostro sostegno e incoraggiamento, non avrei potuto realizzare quanto fatto», scrive.

«Grazie di cuore a tutti», il saluto dell'ex assessore ai colleghi dell'amministrazione e ai cittadini di Galatina.