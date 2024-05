“Sporchiamoci le mani”, ritorna la campagna di Quotidiano: prima tappa le Cesine

Torna “Sporchiamoci le mani”, la campagna di Quotidiano per l’ambiente pulito che punta a sensibilizzare i cittadini e a lanciare un segnale di civiltà. La quarta edizione partirà da un luogo simbolo del Salento, cioè la spiaggia delle Cesine, il prossimo 15 giugno e sarà realizzata in collaborazione con il comune di Vernole, il Wwf (che ha la gestione del parco accanto alla spiaggia) e dell’associazione Swimrun South che pratica sport in posti incontaminati.

La campagna

Partita nel 2019 dopo le denunce dei tanti visitatori che lamentavano la doppia faccia del Salento, a cui la natura ha donato scenari meravigliosi, rovinati dall’incuria di chi getta i rifiuti senza avere un minimo di considerazione, l’iniziativa aveva ottenuto uno straordinario successo: sulla statale 101, insozzata dai rifiuti erano stati raccolti ben 60 sacchi di spazzatura pieni di scarti del mondo incivile e 84 quintali di immondizia, riempiti in poco più di un chilometro lungo la complanare alle porte di Gallipoli. A partecipare centinaia di volontari tra associazioni, amministratori, imprenditori e, soprattutto, gente comune proveniente da diversi comuni salentini. Dopo tre mesi e 28 tappe furono raccolte 700 tonnellate di spazzatura.

La prima giornata di Sporchiamoci le mani nel marzo del 2019 era nata proprio con l'obiettivo, dopo oltre due settimane di reportage e di foto-denuncia arrivate dai lettori, di ripulire le strade secondarie (e non solo) dei paesi, utilizzate per passeggiare, fare jogging e andare in bici, ma troppo spesso preda di spazzatura selvaggia. Poi lo stop a causa della pandemia e la ripartenza nel 2022 da Salve. Lo scorso anno l’esperienza a Brindisi dove i volontari avevano ripulito litorale e fondali da enormi quantità di rifiuti tra il Lido del Carabiniere e Cala Materdomini.

L'appuntamento del 2024

Adesso tocca alle Cesine che rappresentano un patrimonio intatto di biodiversità, nonostante il fenomeno del rigetto delle plastiche dal mare che contamina inevitabilmente quel tratto di costa.

«Siamo molto felici di poter partecipare ad un progetto così significativo - sottolinea il sindaco di Vernole, Mauro De Carlo, nella cui giurisdizione rientra la spiaggia - promosso da Quotidiano. È diventata una manifestazione importante che promuove l’attenzione per il territorio, specie in un periodo storico in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte per il bene del pianeta. Da parte nostra c’è la massima collaborazione, visto che anche in altre occasioni cerchiamo di creare delle occasioni di sensibilizzazione. È molto importante». Il sindaco punta sulla diffusione delle iniziative per cercare di ridurre l’inquinamento del territorio. «Tanti contenitori di plastica in particolare -aggiunge - arrivano dalle correnti e, nonostante i ripetuti interventi, non sempre siamo in grado di ripulire in maniera tempestiva il terreno. Le nostre giornate ecologiche sono molto apprezzate, neanche un mese fa c’erano circa 300 volontari che ripulivano la costa e la quantità di rifiuti portata via è stata imponente».

Si tratta di un impegno importante perché l’area non è accessibile ai mezzi a motore e tutti i sacchi devono essere riportati a mano. «Sul posto poi facciamo una selezione dei materiali - conclude De Marco - per evitare maggiori costi con l’indifferenziato e per dare ovviamente un segnale importante. Speriamo ci siano tante persone in un bel sabato a contatto con la natura».

Il responsabile dell’Oasi Le Cesine, protetta dal Wwf, Giuseppe De Matteis esprime la sua soddisfazione per l’iniziativa. «Fa sempre piacere poter essere parte di una collaborazione che punta a preservare l’ambiente naturale - sottolinea - in una spiaggia che è la naturale prosecuzione del nostro sito protetto. Nell’area che custodiamo non c’è al momento una situazione compromessa come invece si era registrato in passato. Diverso è il discorso della spiaggia dove si accumulano residui che arrivano dal mare, indice purtroppo, di una grande alterazione dell’ambiente marino. Faremo del nostro meglio per rendere l’iniziativa significativa per tutti i partecipanti attraverso il contributo fattivo dei volontari Wwf».

Chi partecipa

A prendere parte alla giornata promossa da Quotidiano, “Sporchiamoci le mani” anche l’associazione “Swim run south”, guidata da Paolo Zongolo, da sempre attiva nelle iniziative ecologiche.

«Il nostro obiettivo è quello di praticare sport, in particolare lo swinrun - spiega - che prevede la pratica della corsa alternata al nuoto, all’aperto e in acque libere. La particolarità è che coinvolge molte transizioni tra le fasi di nuoto e di corsa ed è previsto di nuotare con le scarpe da corsa ai piedi. Noi cerchiamo di lasciare l’ambiente così come lo troviamo, anzi meglio, perché se vediamo cumuli di rifiuti e di spazzatura, non esitiamo a bonificarlo. Le Cesine è un luogo che conosciamo bene e purtroppo, a causa della risacca, le plastiche sono spesso presenti. L’iniziativa di Quotidiano è molto importante e assicureremo il nostro contributo con grande piacere».

