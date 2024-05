Niente più peluche, fotografie e ricordini voluminosi sulle lapidi dei defunti all’interno del cimitero di Carmiano e Magliano, in Salento.

L’operazione decoro è stata comunicata nelle scorse settimane dal priore della confraternita “San Giovanni”, Antonio Zecca, creando malcontento tra i fedeli e scatenando anche la protesta social di numerosi cittadini. Una decisione che interessa parzialmente il campo santo, poiché la gestione dei loculi è divisa con il Comune e l’arciconfraternita dell’Immacolata, che per il momento non hanno avviato lo stesso procedimento.

APPROFONDIMENTI BARI Cimitero, ad Alberobello i servizi sono digitali: nasce l'app per gestirli. Come funziona LECCE Furto nella sede della Caritas a Carmiano: le denuncia del parroco

La comunicazione del priore

L’avviso fatto affiggere dal priore all’esterno delle cappelle nelle scorse settimane è motivato dal fatto di «rendere le sepolture sobrie e ordinate». «Vi preghiamo di togliere dalle lapidi gli oggetti diversi da quelli consentiti dal regolamento di polizia mortuaria e dallo statuto della confraternita, - prosegue la nota indirizzata alle famiglie dei defunti - che impediscono di leggere le notizie anagrafiche, che ci permettono di individuare il defunto presente nella sepoltura». Dalla comunicazione esposta nel cimitero che precisava anche la possibilità per l’addetto alle pulizie «in caso di notevole disagio di intervenire o invitare le famiglie dei defunti a rimuovere gli oggetti non necessari per mantenere pulite e ordinate le cappelle», negli ultimi giorni però si è passati ai fatti con diverse lapidi che sono state passate in rassegna dagli operatori che hanno tolto coroncine, ricordini e peluche lasciati dai familiari sulle lapidi dei propri cari.

Rimozione degli effetti personali che ha scatenato la protesta dei fedeli, arrabbiati e delusi di non aver trovato sulle lapidi gli oggetti commemorativi. Sui social i commenti più duri: «Sono stata al cimitero a far visita ai miei genitori defunti - ha scritto una donna - e non ho più trovato i ricordini che avevo posato con tanto amore sulle loro lapidi. Questa decisione è una scelta inammissibile che fa male. Va bene agire nel decoro e per la pulizia degli ambienti ma ogni altro provvedimento - ha concluso la donna - è una vergogna».

La protesta dei cittadini per quanto deciso dalla confraternita “San Giovanni” ha quindi raggiunto il primo cittadino di Carmiano, Gianni Erroi. «La vicenda appare, comunque, a dir poco incresciosa, almeno per quanto emerge in prima battuta. Tuttavia mi confronterò con gli interessati per capire meglio e, in caso di qualche mancanza o comportamento non consono, mi adopererò perché non accada più».

La scelta presa è stata però ribadita dallo stesso priore della confraternita. «La decisione - ha chiarito Antonio Zecca - è frutto del rispetto del regolamento comunale. L’esagerazione rovina le cose, quindi da diverso tempo stiamo agendo per restituire il decoro necessario alle lapidi e alle cappelle». Sugli oggetti personali rimossi, Zecca prova invece a placare la polemica. «Nulla è stato buttato. Gli elementi recuperati dagli addetti alle pulizie sono stati messi da parte - ha precisato il priore - e se ci sono delle lamentele o delle esigenze particolari siamo pronti ad ascoltare tutti, fermo restando la volontà di voler fare pulizia in cimitero. Non vedo questo scandalo nella decisione, che ha una base oggettiva e non personale, al fine di ristabilire il decoro dei luoghi».