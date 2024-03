Brindisi nel caos: il tecnico Danucci pensa alle dimissioni

Non c'è pace per il. Relegato all'ultimo posto in classifica del girone C del campionato di serie C, con un ritardo di quattro punti dal quart'ultimo posto, il sodalizio biancazzurro vive giorni difficili. E' di queste ore la notizia del possibile addio del tecnico Ciro. Richiamato in panchina un paio di settimane fa dopo l'esonero di novembre, l'allenatore biancazzurro - proprio in queste ore - starebbe valutando l'ipotesi di rassegnare le, pare per contrasti con la società sulla gestione tecnica della squadra. Tutto questo a due giorni dalla sfida di mercoledì sul campo del Monopoli.