Federico Giampaolo, chi è il nuovo allenatore del Bari: per anni tecnico della Primavera. Ha già avuto esperienze in D

Federico Giampaolo, dalla Primavera alla prima squadra del Bari. Con vista sull'impresa salvezza. Sarà al debutto in Serie B, dove fin qui non ha mai allenato.

Chi è Federico Giampaolo

Fratello di Marco Giampaolo, già tecnico della Sampdoria e del Milan (per citare alcune tra le esperienze più importanti), ha allenato per quattro stagioni la Primavera del Bari (prima dal 2011 al 2013, poi nelle ultime due annate). E per un campionato, 2016-17, è stato il tecnico dell'Under 17 biancorossa. Da calciatore è stato di proprietà della Juventus, senza mai debuttare, ma giocando con la Primavera. Ha vestito le maglie di Giulianova, Spezia, Bari (nel 1991/92), Verona, Palermo, Pescara, Genoa, Salernitana, Pescara, Cosenza, Modena, Crotone, Cavese, Sorrento e Noicattaro (dove ha chiuso la carriera). Una presenza nell'Italia under 21 e una trentina in A.

Da tecnico è stato vice a Noicattaro, poi il Bari per la Primavera e il Pescara con lo stesso ruolo.Vice di Luca D'Angelo alla Fidelis Andria in C.

Poi le esperienze in D: Valle d'Aoste, Avezzano e Recanatese. Nel 2021/22 L'Aquila in Eccellenza. E il ritorno in Puglia. Dove ora avrà l'occasione della vita.