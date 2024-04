Crisi infinita e spettro C: il Bari esonera Iachini. C'è Federico Giampaolo

La crisi nera che ha fatto sprofondare il Bari in zona salvezza e l'ultima sconfitta a Como sono costate carissimo: il Bari ha esonerato mister Iachini. Il ribaltone era nell'aria: l'arrivo di Beppe Iachini sulla panchina del Bari, in sostituzione di Pasquale Marino, che a sua volta aveva preso il posto di Michele Mignani, non ha dato la svolta sperata e, con questa ultima mossa disperata, la società prova a evitare lo spettro della C.

Cosa succede

Beppe Iachini non è più l'allenatore dei biancorossi: la decisione al termine di un summit tenutosi nel pomeriggio tra i vertici societari. Al suo posto c'è Federico Giampaolo, tecnico della Primavera. Arrivata l'ufficialità.