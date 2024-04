Lecce-Udinese, ufficializzata la data della sfida che può valere la salvezza

Mai come in questa stagione le date delle gare del campionato di serie A vengono comunicate... a piccole dosi. Soltanto ieri ad esempio la Lega Serie A ha reso note date, orari e programmazione televisiva della trentaseiesima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Il Lecce affronterà l'Udinese lunedì 13 maggio, alle ore 18.30, sul manto erboso dello stadio Via del Mare. Per i giallorossi potrebbe essere la gara decisiva per festeggiare la salvezza. Per il tecnico Luca Gotti sarà una partita speciale contro la sua ex squadra.

Ecco il programma completo della terz'ultima giornata di campionato:

Venerdì 10 maggio 2024

Ore 20.45 Frosinone-Inter (Dazn)

Sabato 11 maggio 2024

Ore 18.00 Napoli−Bologna (Dazn)

Ore 20.45 Milan-Cagliari (Dazn/Sky)

Domenica 12 maggio 2024

Ore 12.30 Lazio-Empoli (Dazn/Sky)

Ore 15.00 Genoa−Sassuolo (Dazn)

Ore 15.00 Hellas Verona-Torino (Dazn)

Ore 18.00 Juventus−Salernitana (Dazn)

Ore 20.45 Atalanta-Roma (Dazn)

Lunedì 13 maggio 2024

Ore 18.30 Lecce-Udinese (Dazn)

Ore 20.45 Fiorentina-Monza (Dazn/Sky)