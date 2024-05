Muay Thay, Enrico Pellegrino vince il FightClubbing e vola ai Mondiali in Grecia

Ha vinto il match dell'anno e sconfitto il francese Abdarhmane Coulibaly al Pala Giovanni Paolo II di Pescara nell'ambito del Main Event di FightClubbing 35. E' l'atleta leccese Enrico Pellegrino detto il "Pugliese" cresciuto nella "scuderia" della Oltrecorpo dei maestri di Muay Thai Fabio e Gianluca Siciliani.

Un match durissimo quello del 4 maggio scorso che gli è costato anche 15 punti di sutura dopo una gomitata ricevuta dal francese. Il futuro per lui è già segnato: Enrico partirà alla volta di Atene, in Grecia, perché convocato in Nazionale per i Mondiali che si disputeranno dal 31 maggio al 10 giugno.

Il maestro Siciliani

«I risultati di "Pellegrino" sono il frutto di tanto sacrificio da parte dell'atleta, dei coach e della squadra in generale - ha dichiarato Fabio Siciliani - La vera forza di Pellegrino è l'autenticità dei suoi match, delle sue vittorie e sconfitte. Ricordo che Enrico veste per merito la maglia azzurra, scegliendo di rappresentare l'Italia e rinunciando talvolta anche a contratti Pro ben retribuiti. Sono orgoglioso per la sua crescita umana e professione. Avanti tutti ora pronti per i mondiali IFMA in Grecia e poi si apre il Pro 2.0».