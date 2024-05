D'Aversa sui social: "Sono felicissimo per la salvezza del Lecce. Grazie Gotti, bel gesto il suo"

Dopo un lungo silenzio, torna a parlare Roberto. Lo fa attraverso il suo profilo social econ un lungo messaggio d'amore nei confronti dele della gente salentina: "Carissimileccesi, avrei voluto rispondere prima a ogni vostro singolo messaggio di solidarietà, di stima e di affetto che ho ricevuto in questi due mesi. Lo faccio oggi, in questo modo, coinvolgendo tutti, perché l'occasione è buona per chiederviancora una volta per il mio gesto al termine della partita con il Verona:e ho pagato, un cattivo esempio che però resta isolato nella mia storia di uomo e professionista.Sono felicissimo per la straordinaria e meritatadel Lecce. Porto tutti voi tifosi giallorossi nel cuore ed è per questo che ho atteso il momento giusto per dirvi GRAZIE, a nome della mia famiglia e mio personale.Resterà per sempre l'immensa gioia per questa ennesima bella impresa della squadra, della sua proprietà, dei direttorie di ogni singolo dipendente giallorosso. Chiudo con un abbraccio e un sincero ringraziamento a misterper le sue recenti parole. Un bel gesto che non dimenticherò perché non è da tutti. Vi voglio bene, grazie! Roberto D'Aversa ❤️".