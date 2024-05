Playoff per la B, il Taranto cade allo "Iacovone" col Vicenza, sabato il ritorno

Con un gol di Ferrari ad inizio partita, il Vicenza espugna lo "Iacovone" di Taranto per 1-0 e indirizza dalla sua parte la qualificazione al secondo turno nazionale dei playoff per la promozione in serie B. Il Taranto, nel suo stadio gremito, esce tra gli applausi per aver cercato fino all'ultimo il gol del pareggio. Nel secondo tempo le occasioni per la squadra di Ezio Capuano non sono mancate, tra i migliori in campo il portiere veneto che ha compiuto una grande parata sul tarantino De Marchi. Il Taranto, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere in palla. La qualificazione resta aperta, servirà al Taranto vincere con due gol di scarto al "Romeo Menti" di Vicenza: a parità di risultato nell'arco dei 180 minuti passerebbero infatti i veneti. Ma il Taranto ha dimostrato di potersela giocare.

Taranto-Vicenza 0-1

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti (33’st Mastromonaco), Calvano (20’st Ladinetti), Zonta, Ferrara (11’st Fabbro); Orlando, Simeri (20’st De Marchi), Bifulco (33’st Kanoute). In panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza (26’st Sandon); De Col, Tronchin (26’st Cavion), Ronaldo, Greco, Costa (42’st Talarico); Della Morte (33’st Delle Monache), Ferrari. In panchina: Gallo, Massolo, Rossi, Pellegrini, Busato, Mugentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato. All. Vecchi.

ARBITRO: Centi di Terni (assistenti; Consonni di Treviglio e Marchese di Pavia; 4to uomo Marotta di Sapri; Var Nasca di Bari, Avar Miele di Nola).

MARCATORE: 10’pt Ferrari (V).

NOTE: spettatori 11 mila.

Ammoniti: Ferrara (T), Laezza (V), Confente (V), Orlando (T), Zonta (T). Angoli 7 a 4. Recuperi: 1+3’ nel p.t. e 4’ nel s.t..