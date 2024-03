Da oggi Luca Gotti sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Lecce. Il successore di Roberto D’Aversa sulla panchina della squadra giallorossa è giunto in città ieri mattina per incontrare il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino. Il summit, durato circa due ore, si è svolto nella sede del club, nella centralissima via Colonnello Costadura. È stata l’occasione anzitutto per riabbracciarsi dopo la precedente esperienza in comune vissuta nel Bologna del presidente Saputo. All’epoca Corvino ingaggiò Gotti come secondo di Roberto Donadoni. Questa volta invece il dirigente vernolese gli ha affidato il compito - sicuramente difficile ma non impossibile - di condurre il Lecce alla conquista della salvezza. Sarebbe la seconda di fila per la società del presidente Saverio Sticchi Damiani. A tal proposito, vale la pena ricordare che, quando mancano dieci giornate alla fine del campionato di serie A, il Lecce è salvo, anche se il margine di vantaggio sulla terz’ultima in classifica si è ridotto a un solo punto. Per questo motivo bisognerà presto cambiare marcia per non rischiare di finire nella zona calda della classifica.

Corvino e Gotti hanno discusso i termini del contratto raggiungendo presto l’intesa: accordo fino al 30 giugno prossimo con opzione anche per la prossima stagione in caso di permanenza in serie A. È stata trovata l’intesa sui componenti del nuovo-vecchio staff tecnico. Già, perché del gruppo di collaboratori di mister D’Aversa resteranno di sicuro con Gotti il preparatore dei portieri Gigi Sassanelli e il preparatore atletico Giovanni De Luca, il professionista che da anni si occupa del recupero dei calciatori infortunati. È possibile inoltre la permanenza in giallorosso di un altro componente del vecchio staff mentre mister Gotti porterà con sè un collaboratore tecnico, il danese Dan Vesterby Thomassen (ha allenato il Vicenza mentre a Brescia è stato il vice di Gastaldello, che tra l’altro è suo cognato avendo sposato la sorella), un allenatore in seconda e un preparatore atletico. Per quest’ultima posizione la scelta è caduta su una vecchia conoscenza del Lecce, ovvero Salvatore Sciuto, già nello staff di Eugenio Corini poche stagioni fa, e da molti anni amico personale di Gotti con cui ha lavorato più volte negli anni passati.

Ieri mister Gotti non ha potuto dirigere la seduta di allenamento soltanto per un problema di carattere burocratico e per questo motivo ha delegato il nuovo collaboratore tecnico Thomassen. Nel rispetto del regolamento, dopo aver raggiunto l’accordo con il Lecce, l’allenatore di Adria ha inviato la pec allo Spezia per comunicare ufficialmente le proprie dimissioni. A questo punto da oggi potrà assumere ufficialmente l’incarico di allenatore del Lecce. E alle ore 13 sarà presentato a stampa e tifosi. Dunque, si volta pagina con la speranza di riuscire a tagliare il traguardo della salvezza.