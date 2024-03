Il Lecce ha scelto: sarà Gotti il successore di D'Aversa. Domani il tecnico in città: ecco chi è il nuovo mister

Sarà Luca Gotti, classe 1967, della provincia di Rovigo, il successore di Roberto D'Aversa sulla panchina del Lecce. Un accordo di massima è stato già raggiunto ma l'ufficialità arriverà soltanto domani quando, l'ex allenatore di Udinese e Spezia, arriverà in città per incontrare i dirigenti e definire i termini del contratto. Che sarà quasi certamente fino al 30 giugno prossimo con opzione in caso di salvezza.

La svolta

Il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani ha raggiunto un accordo di massima con il tecnico veneto. Gotti è atteso nella giornata di domani nel capoluogo salentino per mettere nero su bianco e firmare l'accordo che lo legherà al club giallorosso.

Da discutere la durata del contratto, molto probabilmente fino a giugno con una possibile opzione di rinnovo in caso di salvezza. Contestualmente Gotti dovrà discutere la rescissione del contratto con lo Spezia, con cui è legato fino al termine dell'attuale stagione calcistica.