Lecce, sollevato dall'incarico mister D'Aversa. Si cerca il sostituto: ecco i nomi

Ora la notizia è ufficiale. Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce. La notizia è stata ufficializzata in mattinata dal club giallorosso attraverso una nota ufficiale: "Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l'Us Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto".

A questo punto, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, d'intesa con il direttore sportivo Stefano Trinchera, andranno alla ricerca del sostituto. Tra i papabili Semplici, Gotti, Grosso e Cosmi.