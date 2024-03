Troppo brutto per essere vero: Lecce ko col Verona e contestato. Testata di D'Aversa: espulso

"Meritiamo di più". E anche qualche coro contro D'Aversa. Finisce così Lecce-Verona, con gli ospiti che vincono e i giallorossi contestati dalla Curva Nord e fischiati da tutto lo stadio. Poi, dopo il fischio finale, l'allenatore giallorosso perde la pazienza e sotto gli occhi della terna arbitrale rifila una testata a Henry che gli costa l'espulsione.

La gara finisce 0-1, con un gol di Micheal Folorunsho a metà del primo tempo.

Il Lecce aveva reagito bene fino all'intervallo, colpendo una traversa e guadagnando un rigore poi tolto dal Var. Nella ripresa nonostante le quattro punte, la squadra salentina è sembrata confusa e messa male in campo. Tanto da creare pochissimo. Sabato c'è la Salernitana ma ora la zona rossa dista un solo punto. E fa tremendamente paura.

Lecce-Verona diretta

Vince il Verona e il Lecce, adesso, vede l'incubo della zona rossa.

Finisce qui. Vince il Verona

49' Lecce con poche idee e confuse. Inizia la contestazione

43' Piccoli al tiro ma era in fuorigioco. Lecce in grande difficoltà

38' Il Lecce attacca a testa bassa adesso ma fatica a costruire azioni

32' Il Lecce chiede un rigore. Era andato giù Piccoli in area. Si prosegue.

24' Lecce a trazione offensiva. Oudin, Krstovic, Piccoli e Sansone davanti

18' Palla pericolosa in area del Verona. Libera Pongracic

15' Verona in avanti, il Lecce si salva in corner

13' Nel Verona dentro Swiderski e Centonze

8' Il Lecce è partito bene nella ripresa.

2' Subito corner per il Lecce

1' Inizia il secondo tempo.

Non basta la reazione dopo lo schiaffo, il Lecce va al riposo in svantaggio. Più Verona in avvio, tanto che i gialloblù hanno trovato la rete con Folorunsho, bravo a calciare da fuori area. Veemente la reazione del Lecce, che ha colpito una traversa con Almqvist e ha sfiorato la rete con Banda e Krstovic. Concesso e poi rimosso dal Var un rigore per i giallorossi.

Fine primo tempo. Verona in vantaggio

44' Lecce a un passo dal gol con Krstovic. Bravo Montipò sulla torsione dell'attaccante giallorosso

42' Giallo per Tchatchoua.

36' Ammonito Banda.

31' Traversa di Almqvist, al tiro a giro dall'interno dell'area di rigore.

29' Due corner di fila per il Lecce

28' Lecce vicino al pari con un fortuito tiro cross di Oudin. Montipò devia.

23' Rigore annullato dopo l'intervento del Var. Chiffi è andato a rivederlo e non lo ha concesso

21' Rigore per il Lecce. C'è un tocco di mano su un cross di Banda. Si attende il Var

17' Verona in vantaggio. Da fuori area una bella conclusione dell'ex Virtus Francavilla porta in vantaggio i padroni di casa.

10' Si fa sentire la Curva Nord. Lecce un po' contratto in avvio.

5' Più possesso del Verona per ora. Il Lecce gioca contro la direzione del vento per questa prima frazione di gioco.

1' Partita iniziata al Via del Mare

12.25 Al momento dell'annuncio delle formazioni applausi per il grande ex Marco Baroni.

12.17 Le squadre rientrano negli spogliatoi. Inizia a gremirsi il Via del Mare

11.45 Squadre in campo per il primo sopralluogo. Cielo grigio ma per ora non piove.

Le formazioni

LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

VERONA - Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin

La partita sarà in diretta testuale sul sito di Quotidiano.