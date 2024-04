Il Taranto vince a Latina: capolavoro Capuano, ora i playoff. Derby playout Francavilla-Monopoli Verdetti

Il Taranto vince a Latina e chiude la stagione regolare in quinta posizione, a quota 65 punti (69 sul campo). Risultato che, senza la penalizzazione, sarebbe ancora più eclatante perché i rossoblù sarebbero secondi dietro la Juve Stabia, promossa in B. Le due squadre, Latina e Taranto, si affronteranno ora ai play off, situazione comunque provvisoria, in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato dagli ionici che potrebbe restituire due punti che vorrebbero dire terzo posto. Risultato davvero impensabile ad inizio stagione. Contento e anche un pochino emozionato, il tecnico dei rossblù a fine gara dopo la vittoria contro il Latina. «Ringrazio innanzitutto chi mi ha scelto e chi dopo ventuno anni mi ha riportato a Taranto - esordisce mister Eziolino Capuano in sala stampa -. Questa squadra ha conquistato un risultato che posso definire storico. Siamo secondi in classifica, risultato impensabile, raggiunto con abnegazione e conquistato con sacrifici illimitati e credo ampiamento meritato. Ci ho sempre creduto. Credo sia uno dei campionati più belli e più sofferti della mia storia calcistica. Lo dedico a mio padre, oggi sarebbe stato molto contento. Ho aspettato ventuno anni per prendermi questa rivincita». Virtus Francavilla e Potenza sono entrambi nei play out. La prima incontrerà nel derby pugliese il Monopoli; i rossoblù la formazione laziale del Monterosi. Arrivano dopo un pareggio non proprio entusiasmante conquistato nel match di ieri finito 0-0. Il Brindisi saluta la Serie C con una sconfitta.

La Turris espugna il Fanuzzi per 1-2 e conquista la salvezza: i biancazzurri non riescono ad allungare la propria striscia positiva ed escono sconfitti, ma tra gli applausi, dopo una gara vera e giocata con agonismo fino all’ultimo istante.

I verdetti

PROMOSSA IN SERIE B: Juve Stabia

PLAYOFF: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina, Catania

PLAYOUT: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia

RETROCESSA IN SERIE D: Brindisi

PLAYOFF PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli