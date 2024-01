Taranto, a centrocampo arriva Matera. La squadra di Capuano è più competitiva

Il Taranto di Ezio Capuano, nei quartieri alti della classifica di serie C girone C, si rinforza a centrocampo con l'arrivo di Matera. Questo il comunicato del club jonico che ufficializza l'arrivo: "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Antonio Matera sino al 30/06/2025. Classe 1996, Matera arriva dalla Turris, club con il quale ha iniziato questa stagione. Il neo-centrocampista rossoblù in serie C ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Potenza, Cavese e Avellino. In carriera vanta anche 6 presenze in serie B con il Benevento. Ad Antonio va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblù". Il Taranto sta preparando in questi giorni il match interno con il Monterosi in programma sabato prossimo, 3 febbraio alle 20.45 allo "Iacovone". Per l'occasione la società ha reso noto "che dalle ore 13:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Monterosi in programma sabato 03 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 24^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro".