Lecce-Monza diretta: Gotti cerca l'allungo salvezza. Le formazioni: fuori Almqvist, tutti confermati

Lecce-Monza, missione salvezza. I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cercano tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece, vuole continuare a stupire, dopo un'altra stagione con una salvezza più che tranquilla. Al Via del Mare quasi 30mila spettatori: c'è il tutto esaurito in una città che ribolle d'entusiasmo dopo il successo di Reggio Emilia.

Lecce-Monza, le formazioni ufficiali

LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

MONZA - Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Valentin Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo