Autismo, eliminate le fasce di età. "Ora la revoca dei tagli ai bimbi"

Cambio di regolamento ed eliminazione della suddivisione per fasce d’età per l’accesso alle prestazioni assistenziali dei bambini autistici. La decisione, per far fronte alle difficoltà e alle polemiche sorte dopo il taglio delle ore di riabilitazione agli utenti decisa nel mese di aprile dall’Asl Lecce, è arrivata l’altro ieri dal vertice a Bari tra vertici sanitari della Regione e i direttori generali delle Aziende Sanitarie per fare il punto sui budget di spesa riguardanti i Dipartimenti di salute mentale.

Un passo in avanti, almeno in teoria, che dovrebbe aiutare a sbrogliare il pasticcio burocratico relativo al ripristino delle riabilitazioni annunciato nei giorni scorsi alle famiglie da parte del Centro Amici di Nico, dopo una nota della stessa Regione, e poi invece stoppato con gravi disagi tra le famiglie.

La diffida all'Asl



La questione ha avuto inizio ad aprile con la riduzione del 50% delle ore di assistenza e riabilitazione per bambini autistici nel Cat di Lecce, in particolare per la fascia di età tra 6 e 11 anni.

Ora invece, dopo alcuni passaggi a vuoto e un continuo scaricabarile ma anche dopo un confronto in Commissione regionale sanità, si apre un nuovo spiraglio per le famiglie e i bambini autistici: sono circa 2mila i minorenni in Salento tra autismo e altre forme di disabilità mentale.

Tra l’altro, da parte dei genitori è annunciata anche una diffida all’Asl per chiedere il ripristino delle ore per il mese di maggio oltre ad altre richieste.

L'incontro in Asl con i responsabili dei Centri di riabilitazione



Il nuovo scenario autorizzato dal Dipartimento della Regionale «per garantire la presa in carico degli assistiti a valere sui posti già oggetto di accordo contrattuale con l’Asl per l’anno 2023 e fino al 31 maggio 2024» verrà illustrato questa mattina dai vertici dell’Asl guidata dal direttore generale, Stefano Rossi, in un doppio incontro presso il Dipartimento di neuropsichiatria dell’infanzia in piazzetta Bottazzi a Lecce. Parteciperanno i responsabili delle associazioni Amici di Nico e Istituto Santa Chiara”. L’incontro dovrebbe servire per rimodulare le prestazioni alla luce del rinnovato invito della Regione a ripristinare le riabilitazioni. Difficile comprendere al momento, però, se i tagli delle ore (tuttora in vigore) saranno annullati del tutto oppure si dovrà trovare un nuovo punto d’incontro tra i centri e l’Asl chiamata comunque «a garantire la continuità terapeutica e assistenziale, senza il vincolo del rispetto del limite per fascia d’età».