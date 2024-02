Emiliano Bigica, chi è il nuovo allenatore del Sassuolo: cresciuto nel Bari, con Corvino alla Fiorentina ha lanciato Vlahovic

Emiliano Bigica oggi debutterà da allenatore in Serie A, con il Sassuolo. Pugliese, nato e cresciuto a Bari, di cui è stato anche capitano nel 1993 (in Serie C). Con i biancorossi, da calciatore, due stagioni e 60 presenze (con due gol). Poi la Fiorentina, il Napoli, nel mezzo la Salernitana e ancora altro calcio minore. Da capitano dell'Italia Under 21 - guidata da Cesare Maldini - ha vinto l'Europeo nel 1994.

Emiliano Bigica: la carriera da allenatore

Da allenatore esperienze nel calcio minore, poi le giovanili della Fiorentina. Qui, fortemente voluto da Pantaleo Corvino, ha allenato e lanciato Vlahovic in Primavera. Tre anni in viola e la vittoria di una Coppa Italia Primavera. Poi il Sassuolo, le giovanili e ora la prima squadra.

In neroverde ha lavorato con Francesco Palmieri, ancora oggi responsabile del settore giovanile neroverde, e con il brindisino Mino Francioso. Quest'ultimo era già il vice di Bigica in Primavera, lo sarà anche in prima squadra. La nomina è "temporanea" ma l'obiettivo del tecnico pugliese è convincere il club a confermarlo, almeno fino alla fine della stagione.