Lecce, il borsino del nuovo allenatore: Semplici e Gotti in pole. Difficile Grosso. Tutti i nomi

Via Roberto D'Aversa e ora che succede? Il Lecce si interroga sul nome del successore. La decisione, probabilmente, entro la serata di oggi, al limite domattina, anche perché sabato la squadra salentina sarà impegnata a Salerno sabato pomeriggio alle 18. Tanti i nomi che circolano: da Semplici a Gotti, passando per la suggestione Cosmi e persino per Gattuso. Ecco il borsino.