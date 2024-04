Ancora emorragie nella gestione dell'Amtab , la municipalizzata che gestisce i trasporti pubblici per il Comune di Bari . A lasciare è un altro componente del cda, l'ingegner Giovanni Paternoster, che abbandona la poltrona di consigliere di amministrazione sulla quale sedeva dal 3 novembre 2022. Un consiglio di amministrazione, quello nominato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro un anno e mezzo fa che, oggi, risulta essere integralmente dimissionario.

I precedenti



Prima sono arrivate, a luglio del 2023, le dimissioni del presidente, l’avvocato Sabino Persichella, il quale, dopo avere in qualche modo messo qualche toppa per risanare la grossa perdita nei conti dell’azienda lasciata dal suo predecessore, l’avvocato Pierluigi Vulcano, rimise il mandato nelle mani del primo cittadino barese. Il mese scorso, poi, fu la volta della consigliera Lorena Costantini che, dopo poche settimane dalla nomina dell’amministratore giudiziale, rassegnò le sue dimissioni. Martedì pomeriggio è stato l’ultimo componente di quel consiglio a fare un passo indietro. Le ultime due dimissioni, nonostante le motivazioni ufficiali addotte dagli interessati al momento dell’abbandono, secondo fonti ben informate sarebbero legate al cataclisma giudiziario che, ormai da quasi due mesi, sta travolgendo l’azienda pubblica barese. Il 22 febbraio, infatti, la terza sezione penale del tribunale di Bari, su richiesta della Dda, la direzione distrettuale antimafia, che aveva condotto le indagini dell’operazione “Codice interno”, decise di nominare, al vertice dell’azienda di viale Jacobini, una sorta di “commissario antimafia”, nella persona dell'avvocato romano Luca d’Amore.

Quattro giorni dopo, il 26 febbraio scorso, il provvedimento di messa in stato di amministrazione giudiziale, fu notificato al cda e al comune, proprio in concomitanza dell’esecuzione delle 137 ordinanze di custodia cautelare emerse dall’indagine della procura antimafia. Alcune hanno colpito dipendenti dell’azienda con accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso per l’assunzione di personale legato alla famiglia del clan mafioso dei Parisi. Con l’arrivo, poi, del nuovo manager nominato dal tribunale, il quale, con l’ausilio del suo staff, ha acquisito informazioni e documenti inerenti procedure di selezione e assunzioni e la gestione delle gare di appalto di forniture e servizi, è stato aperto dagli inquirenti un secondo nuovo fascicolo d’indagine.