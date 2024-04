Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, in una ferramenta in via Cialdini a Monopoli. Inizialmente hanno provato a spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli ma viste le vaste proporzioni sono arrrivati mezzi da Bari e Putignano.

Sono state fatte sgomberare le abitazioni attigue all’attività commerciale andata totalmente distrutta. Non si registrano feriti. Notizia in aggiornamento.