Il parco Loiacono sarà oasi di natura e benessere. Il progetto

Il parco Loiacono pronto a diventare un’oasi di natura e benessere. Ad annunciarlo è il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, approfittando della giornata-studio organizzata dall’associazione italiana per l’ingegneria naturalistica (Aipin).

«Le tecniche di ingegneria naturalistica, innovative e sofisticate - spiega il primo cittadino di Modugno - sono state al centro dell’incontro come esempio di integrazione armoniosa tra intervento umano e rispetto dell’ambiente, mostrando come è possibile coniugare sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio». È una delle opere a cui l’amministrazione comunale tiene maggiormente.

Il cantiere

Nell’area Belvedere, per esempio, il cantiere in corso prevede la piantumazione di numerosi alberi ma anche opere di sofisticata ingegneria per l’accesso al caratteristico laghetto.

Proprio in tale zona, è stata realizzata una scala «con un’ottima dosatura di materiali naturali - spiega Bonasia - che rientra tra le opere di ingegneria naturalistica che stanno mettendo in sicurezza il cantiere».



In passato, le pendenze erano proibitive e le opere che si stanno realizzando consentono di creare il collegamento con il laghetto. «Opere che vengano realizzate esclusivamente con materiali che ci dona la natura», sottolinea Bonasia. La parte paesaggisticamente più rilevante del luogo è quella del laghetto naturale, che, grazie ai lavori in corso, presenta una serie di novità.



Previste sedute e zone relax all’ombra, perché i pendii saranno rinverditi con alberi. Il progetto, finanziato dal Pnrr, con più di 5 milioni di euro, prevede diversi punti di attrattività: un parco avventura, un’area agility dog, aree botaniche, ristoro e pic-nic, percorsi cicloturistici, spazi per attività di fitness, sportive e acquatiche, un’area destinata a concerti e grandi eventi.

