Scoppia un incendio in casa, una donna cerca di scappare ma cade e resta ferita: è in gravi condizioni

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita per sfuggire ad un incendio che si è propagato questa mattina in casa, intorno alle 5.30, in via Orsa Maggiore, nella frazione di Cozze (Mola).

Le fiamme si sono propagate all'interno della cucina, ma hanno avvolto completamente l'appartamento del primo piano dove risiedeva. Nel cercare di fuggire, la donna è caduta ed ha riportato diverse ferite. È ricoverata al Policlinico di Bari in gravi condizioni. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incendio all'interno dell'appartamento, andato completamente distrutto.