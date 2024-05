Incendio all'interno dell'ex Ilva, a fuoco un nastro trasportatore

Incendio all’interno dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, l’ex Ilva. Ha preso fuoco un nastro trasportatore che dall’area del porto smista il fossile alle batterie coke. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Danni solo al nastro e nessuna conseguenza per le persone.

Non è la prima volta

Già diverse altre volte i nastri trasportatori dell’ex Ilva sono stati soggetti a incendi. Si tratta di impianti che versano in condizioni critiche e per i quali i commissari straordinari di Acciaierie, nel loro piano di ripartenza per il 2024 della fabbrica, hanno previsto interventi per 11,2 milioni. Tutto il piano - illustrato ai sindacati - prevede invece per Taranto lavori di manutenzione straordinaria e ripristino per 280 milioni su un totale di 330