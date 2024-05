Orologi, anelli, diamanti, bracciali e opere d'arte. Un tesoro da oltre 55mila euro che non appartiene a nessuno. E che cerca proprietari. Un Rolex Daytona in acciaio e oro, un Submariner, gioielli Bulgari, collane, sterline, orecchini e gemelli. Ma anche cucchiai, forchette, coltelli, mestoli, vassoi, lattiere e teiere in argento. Sono solo alcuni dei preziosi che andranno all’asta a Bari il 24 giugno alle ore 9.30 presso il tribunale di piazza De Nicola. In alcuni casi si tratta di monili e argenteria rubati dagli appartamenti da malviventi senza scrupoli e finiti nell’ufficio corpi di reato del Tribunale penale di Bari. Si tratta comunque anche di merce che finisce all’asta in quanto nessuno ne ha reclamato la proprietà o perché non è stato possibile individuarne i proprietari o, ancora, perché confiscata dallo Stato.

Il calendario

L’asta in calendario a fine giugno si svolgerà all'incanto, ad alzata di mano, e i beni potranno essere acquistati a lotti. A periziare i beni, fornendone quindi una descrizione completa e dettagliata nonché una valutazione economico-commerciale, Enrico Trizio, titolare unico della omonima gioielleria di via Dante, esperto in materia di metalli e pietre preziose, perito iscritto all'albo. I preziosi sono stati valutati a 37 euro al grammo secondo gli standard dell'oro usato. Nella valutazione poi è stata aggiunto il valore (al costo) di diamanti e pietre preziose e semipreziose, ovviamente se presenti. Ai gioielli e agli orologi di marche note nel mondo della gioielleria (ad esempio agli orologi Rolex o all'anello Bulgari) è stato poi aggiunto un congruo valore storico ed economico. Un sovrapprezzo quindi.

I lotti

I vari lotti hanno un valore compreso tra un minimo di 1000 euro a quello più cospicuo che si aggira intorno ai 9mila euro. Sono suddivisi tra lotti di gioielli in oro e monili in argento. Un bazar in cui frugare per scovare l’occasione. I quadri invece hanno un ammontare totale di 900 euro, "sulla base di un raffronto con opere similari - scrive il perito - passate sul mercato delle aste nazionali ed internazionali".

Si parte dai 200 euro di un dipinto ad olio su tela raffigurante "Vaso di fiori" di un autore europeo del XX secolo. L'opera più costosa invece è una maternità quadro di Gastone Peirone, "Maternità", olio su tela 50x70, opera con certificato di garanzia. Cornice in legno oro e argento. Sempre dell'autore Peirano è possibile aggiudicarsi un dipinto ad olio su tela raffigurante due cavalli con il volto di donna. Il prezzo per questo lotto è di 250 euro.

Come funziona

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore (nel caso di oggetti pignorati), è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. E' necessario per fare offerte essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, nonché del codice fiscale. L'asta sarà aperta sulla base dei prezzi indicati dagli stimatori con offerta libera al rialzo. Il pagamento poi deve essere effettuato pronto cassa, ossia in contanti entro brevissimo tempo, (in genere quindici giorni) dalla consegna della merce. In aggiunta al prezzo di aggiudicazione sono dovute sia la tassa di registri che una percentuale del 10% a favore dell'istituto vendita giudiaziarie.

