Bevono una bibita e finiscono in ospedale: ricoverate quattro persone, un 15enne è in rianimazione

Tre minorenni e un adulto, tutti di Manduria, sono finiti in ospedale dopo aver bevuto una bevanda. Il più grave di 15 anni è stato ricoverato in rianimazione ma è fuori pericolo di vita. È successo domenica sera a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove i tre amici quindicenni che tornavano da un centro commerciale di Brindisi accompagnati dal genitore di uno di loro, si erano fermati da un parente per una breve visita.

Agli ospiti è stata offerta una bibita, forse fatta in casa. Dopo averla bevuta i primi due minorenni hanno perso i sensi mentre il terzo che aveva appena sorseggiato il liquido avvertendo subito il cattivo sapore, ha avuto un malessere generale come anche l’adulto che era con loro.

I soccorsi

Soccorsi dal 118 tutti e quattro sono stati portati all’ospedale Perrino di Brindisi. All’arrivo in pronto soccorso il quindicenne più grave era già in coma così è stato intubato e affidato ai rianimatori che lo hanno ricoverato. Il secondo che era invece vigile è stato portato in pediatria. Ieri pomeriggio il quindicenne che era ricoverato in rianimazione si è risvegliato dal coma ed è stato trasferito alche lui in pediatria.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana che hanno sequestrato la bottiglia contenente la bevanda per farla analizzare.