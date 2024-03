​Laudadio chiude Bif&st 2024 e lascia la direzione artistica

L'ideatore e direttore del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival, ha appena annunciato le sue dimissioni sul palco del Teatro Petruzzelli, all'inizio della conferenza stampa finale della quindicesima edizione della kermesse cinematografica.

L'annuncio

«Ho accettato di dirigere un altro evento internazionale da me ideato e, invitato dalle figlie, di far parte del comitato scientifico per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri». Era nell’aria, anche a causa dei rapporti con la Regione deterioratisi nell’ultimo anno. «Esco di scena ma lascio un Bif&st in un ottimo stato di salute».

Il futuro? «Il prossimo direttore - dice Laudadio - dovrà necessariamente essere prescelto da chi ha alle spalle esperienze di direttore di manifestazioni internazionali di prestigio. A lui consiglio di pretendere garanzie scritte sui tempi e garanzie di finanziamento almeno 11 mesi prima cosa che a me negli ultimi 5 anni non sono state concesse. Ho ricevuto moltissimo da questa esperienza e da questa città».

«Il Bif&st sarà messo in sicurezza», assicura il direttore di Apulia film commission Antonio Parente.