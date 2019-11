Ladri di notte al Bingo: via con la colonnina del bancomat

Ladri di notte al Bingo di via Trinchese. I malviventi hanno puntato dritto verso l'Atm, lo sportello Bancomat a disposizione dei clienti, che si trova all'interno dell'esercizio ma non era incassato nella muratura.

Un gioco da ragazzi: i malviventi lo hanno divelto e portato via, per scassinarlo poi altrove. Quando è scattato l'allarme, nel cuore della notte, in zona sono arrivati gli uomini delle Volanti. Il bottino è ancora in via di quantificazione, ma si può ipotizzare che si tratti almeno di qualche migliaio di euro.



Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Lecce, che stanno progressivamente acquisendo le immagini delle videocamere degli esercizi commerciali che si trovano lungo la strada, nella speranza di vedere movimenti sospetti oppure proprio i ladri al momento dell'ingresso al Bingo o della fuga.

Già esaminate, invece, le immagini del circuito di sorceglianza interno al Bingo, dalle quali però non si vedrebbe nulla che possa aiutare gli investigatori a identificare i ladri. © RIPRODUZIONE RISERVATA