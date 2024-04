In Puglia torna la zanzara che trasmette la malaria: 11 siti osservati in provincia di Lecce. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2022 circa 249 milioni di casi di malaria hanno ucciso 608.000 persone in 85 Paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti. La malaria continua a rappresentare un rischio considerevole per la salute pubblica nelle aree tropicali e subtropicali, dove ha un impatto sulla salute umana e sul progresso economico. Nonostante le preoccupazioni per il potenziale impatto dei cambiamenti climatici sull’aumento del rischio di malaria, la comprensione di come la temperatura influisca sulla trasmissione della malaria e ancora limitata - fino ad oggi.

I siti osservati

Nell’infografica GEA e riportato uno studio del 10 aprile scorso del BMC, Biomed central che evidenzia come tra le zanzare osservate in 11 siti del Leccese in Puglia, sia tornata la Anopheles sacharovi, vettore della malaria.