Malaria, un caso a Taranto. I medici rassicurano: «Nessun allarme»

Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 16:10

Un paziente di 23 anni, di nazionalità straniera, in Italia dal 2016 (con regolare permesso di soggiorno rilasciato a Taranto), è stato ricoverato presso il Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto, dopo l'accesso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “SS.Annunziata” diper intensa cefalea e febbre sino a 40°.Dopo una serie di esami e accertamenti è stato riscontrata la presenza di positività per parassiti malarici. Il paziente riferisce di non essere mai rientrato nel Paese di origine sin dal suo ingresso in Italia (ottobre 2016), di non aver viaggiato al di fuori dell’Italia da allora, di non aver mai ricevuto visite di familiari o conoscenti provenienti dal Paese di origine. In anamnesi riferisce precedenti episodi di malaria nel Paese di origine, trattato con farmaci non specificati.Dal suo ingresso in Italia riferisce di aver sempre soggiornato presso una comunità della provincia, dove ha lavorato per qualche tempo su progetti di artigianato (settore tessile in particolare). "La situazione - spiega un comunicato della Asl - è pienamente sotto il controllo dell’Azienda Sanitaria Locale e non desta alcuna preoccupazione né dal punto di vista sanitario né da quello sociale".