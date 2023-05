Dalla Regione arrivano i finanziamenti per i sei Comuni pugliesi della ceramica/Scopri quali

Ammontano a 150mila euro i finanziamenti per ogni bottega della ceramica di sei Comuni pugliesi per il triennio 2023-2025. In particolare nei paesi di Cutrofiano, in provincia di Lecce, Grottaglie, provincia di Taranto, Laterza, sempre nel Tarantino, Rutigliano, in provincia di Bari, San Pietro in Lama (Le) e Terlizzi (Ba). È arrivata, infatti, la delibera della Giunta della Regione Puglia con l'obiettivo di sostenere la promozione e la tutela della tradizione della ceramica pugliese.

La scelta

La scelta arriva dopo l'incontro dello scorso 20 aprile dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, con la dirigente della sezione Artigianato, Francesca Zampano e i sindaci e i rappresentanti istituzionali dei sei comuni pugliesi.

Cosa si farà

Sarà prevista quindi una campagna di comunicazione per implementare l'arte della ceramica, che è ormai diventata parte integrante del brand Puglia. Ci saranno anche azioni di marketing territoriale per promuovere i territori delle ceramiche pugliesi, con eventi, manifestazioni e promozioni in rete. «I saperi e le competenze legate alla produzione ceramistica pugliese - ha dichiarato l'Assesore Delli Noci - hanno necessità non solo di essere tutelati ma anche valorizzati attraverso un sostegno pubblico integrato».