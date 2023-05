Torna in Puglia "Cortili aperti", riaprono per un giorno le dimore storiche/Ecco quali

Si riaprono in Puglia i portoni dei palazzi storici in occasione della nuova edizione di "Cortili aperti", prevista per domenica 21 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 20,30, e presentata questa mattina nella sede della provincia di Lecce, a Palazzo dei Celestini, dal sindaco Carlo Salvemini e, tra i tanti, dall'assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Lecce, Paolo Foresio e Rossella Arditi Galante, vice presidente dell'associazione dimore storiche italiane, sezione Puglia.

Le dichiarazioni

«Cortili Aperti ha acquisito ormai negli anni un prestigio indiscusso - ha dichiarato Carlo Salvemini, sindaco di Lecce - la collaborazione con i proprietari delle dimore storiche è fondamentale perché permette una virtuosa temporanea estensione dello spazio pubblico».

«Cortili Aperti è l’occasione per creare un legame forte con le nuove generazioni - ha detto Rossella Arditi Galante, vice presidente di A.D.S.I. Sezione Puglia - investiamo nei giovani, affidiamo loro la bellezza e la storia».

Grandi aperture

La manifestazione, giunta ormai alla 28esima edizione, organizzata dalla sezione pugliese dell'Adsi, associazione dimore storiche italiana con il supporto e la collaborazione del Comune di Lecce, apre ai turisti e ai viaggiatore le dimore, i luoghi storici, i cortili, i giardini e gli androni e i chiostri di numerose realtà in tutta la Puglia.

