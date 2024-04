Nove chef ai fornelli per la Fondazione Daniela e Paola: raccolti più di 2mila euro

Sono più di 2mila gli euro raccolti domenica scorsa, nel corso della cena di beneficenza a favore della Fondazione “Daniela e Paola – Onlus” di Casarano, che per la sua quarta edizione si è svolta nella masseria “Le stanzie” di Supersano, messa a disposizione dalla famiglia Fersino. Una decina gli chef di tutta la provincia che, invitati dal collega Valentino Interlandi - anima e direttore d'orchestra dell'evento - hanno aderito all'iniziativa benefica (l'associazione si occupa di sostenere minori in difficoltà) e che si sono incontrati in cucina per offrire agli ospiti un mirabolante menu fatto di bombette croccanti, burratine fritte e gelato alla foglia di fico, per citare solo alcune delle ricette servite ai 57 commensali. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione "RacaleCam".

