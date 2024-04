Interazioni e “sentiment”: l’intelligenza artificiale individua le località più commentate sul web

Il web come “acceleratore” del turismo: non è certo una novità il fatto che internet - e i social network in particolare - possano avere un peso non indifferente sulla scelta della meta delle future vacanze. Vi è mai capitato, ad esempio, di ammirare lo scorcio di un paesaggio nel post di un amico e di desiderare di visitarlo? Accade spesso, poi, che quel desiderio si trasformi in realtà (e in relativa prenotazione).

Le località premiate

E allora proprio sulla base di quanto le località turistiche pugliesi vengono “postate”, fotografate e commentate on-line, “The Data Appeal Company - Gruppo Almawave” ha stilato una classifica della popolarità sul web che è stata presentata nei giorni scorsi da Pugliapromozione. Cinque i Comuni pugliesi premiati: Alberobello con i suoi trulli, Bari con i suoi meravigliosi scorci della città vecchia e del mare, Lecce con il suo Barocco, Polignano a Mare con le sue scogliere e infine San Giovanni Rotondo. Menzione per Chieuti, porta d'ingresso autostradale dal Nord d'Italia.

Il "sentiment"



I più apprezzati on-line - fra i Comuni pugliesi turisticamente più rilevanti - sono, nell’ordine: Locorotondo, che in termini tecnici ha raccolto un “sentiment” di 91,77 su 100, prima per la ricettività; Martina Franca (sentiment 90,54), prima per la ristorazione; Ceglie Messapica, seconda per la ristorazione; Cisternino, preferita per gli affitti brevi e infine Alberobello, amata per le sue attrazioni.



A seguire, le rilevazioni di "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave", evidenziano come sotto i riflettori degli utenti nel web ci siano anche i Comuni di Conversano, Fasano, Altamura, Nardò, Castrignano del capo, Andria, Otranto, Trani, Monopoli e Melendugno.

L'analisi dell'AI



Le graduatorie sono basate sull’analisi di milioni di contenuti pubblicati online, relativi a migliaia di punti di interesse su tutto il territorio italiano.

Si tratta di dati, commenti e recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale. Con questo sofisticato procedimento, le “tracce digitali” consentono di monitorare ed esaminare luoghi di interesse turistico, storico e culturale, nonché strutture ricettive, affitti brevi, locali e attività ristorative.