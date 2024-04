Fedez e Chiara Ferragni, divorzio social: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso, c'entra un uomo»

Fedez e Chiara Ferragni “divorziano” su Instagram. La ex coppia perfetta sembra essere completamente scoppiata negli ultimi mesi, da quando il cantante ha abbandonato la nuova casa a City Life per acquistare un nuovo appartamento da arredare secondo i suoi stessi gusti dove far crescere i figli.

Tempi duri per i Ferragnez.

I due hanno smesso di seguirsi su Instagram e addirittura si sarebbero bloccati a vicenda, come si può notare dai tag spariti nelle foto. Per i due che sui social ci hanno costruito una carriera, si può parlare di un avvenimento clamoroso.

Hanno fatto sognare i loro follower con la loro storia d'amore, dalle prime battute nella canzone dove il rapper canta «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton», al matrimonio da sogno a Noto, in Sicilia fino all'arrivo di Leone e Vittoria, i due figli che i loro 45 milioni di follower hanno visto nascere, crescere, muovere i primi passi e pronunciare le prime parole.

Il motivo della rottura

Secondo alcuni indiscrezioni sui social sarebbe stato Fedez a togliere per primo il “segui” alla Ferragni e bloccarla. Il motivo potrebbe essere il recente follow di Chiara Ferragni al rapper milanese Diego Naska. Il rapper in questione, infatti, non starebbe molto simpatico a Fedez. I due, come ha confermato Vanity Fair, sono stati «coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dov'era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe».

L’avvicinamento social di Chiara Ferragni e Diego Naska non sarebbe andato giù a Fedez, soprattutto perché il motivo della lite tra i due riguardava i loro figli, Leone e Vittoria. «Naska non avrebbe mai parlato dei figli di Fedez, che l’ha aggredito. Quell’emoticon simboleggiava solo l'incredulità per ciò che era stato scritto», fa sapere un insider a Vanity, «Non c’è mai stato nessun insulto». Nessuno dei due rapper ha commentato la vicenda, ma la mossa sui social della Ferragni potrebbe creare una falla nel rapporto con Fedez.

Le ultime vicende

Dopo un lungo silenzio social di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è tornata timidamente su Instagram, con selfie in macchina mentre trascorre il fine settimana a Roma, gite a Venezia con gli amici che le sono rimasti accanto nonostante il caso pandoro e la separazione dal marito.

Di tutt’altro umore è stato Fedez che, invece, dai social non è mai scappato, se non per lunghi voli aerei che lo hanno portato negli Stati Uniti per ben due volte: la prima in occasione di una vacanza dopo Pasqua con i suoi genitori e i figli Leone e Vittoria, mentre la seconda per il Coachella Festival, dove è stato visto scatenarsi insieme ad un gruppo di amici e amiche, tra cui anche Giulia Ottorini, nota tiktoker e influencer. Tra i due secondo alcune voci, ci sarebbe del tenero.