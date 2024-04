Fedez a Belve: «La crisi con Chiara? Il caso Balocco ha influito. Dicevano che ero gay, ora sono un traditore. A 18 anni tentai il suicidio» per effetto delle droghe

Fedez parla per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, in un'intervista esclusiva a Belve che andrà in onda questa sera 9 aprile alle ore 21.30.

Fedez a Belve, chi è il rapper? Età, genitori, la separazione da Chiara Ferragni, i figli, patrimonio, la nuova casa e la lite con Luis Sal

Tra momenti di commozione, ironia, ma anche irritazione, il rapper affronta tutti gli argomenti che in questo periodo hanno segnato la sua vita.

Muschio Selvaggio, Fabio Maria Damato mette un like (poi rimosso) alla prima puntata di Luis Sal senza Fedez: «Non si può dire più niente»